Santos x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo (para o estado de São Paulo) e no Premiere.
O Santos entra em campo em situação delicada na competição. Ocupando a 16ª colocação, com 36 pontos, o time paulista é o primeiro fora da zona de rebaixamento e precisa pontuar nas últimas rodadas para evitar a queda inédita à Série B. A reta final da temporada é decisiva para o clube comandado por Juan Pablo Vojvoda.
Do outro lado, o Mirassol busca uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. A equipe ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, com 59 pontos, e tenta consolidar presença no G4, garantindo classificação direta à fase de grupos da competição continental.
Prováveis escalações
Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
- Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Barreal, Guilherme (Robinho Jr) e Neymar.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
- Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian).
Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Mirassol hoje pelo Brasileirão?
O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Santos e Mirassol terá transmissão ao vivo na Globo (SP) e Premiere.
Como assistir online o jogo do Santos x Mirassol hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere ou da Globo (SP).
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)