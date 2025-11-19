Santos x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo (para o estado de São Paulo) e no Premiere.

O Santos entra em campo em situação delicada na competição. Ocupando a 16ª colocação, com 36 pontos, o time paulista é o primeiro fora da zona de rebaixamento e precisa pontuar nas últimas rodadas para evitar a queda inédita à Série B. A reta final da temporada é decisiva para o clube comandado por Juan Pablo Vojvoda.

Do outro lado, o Mirassol busca uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. A equipe ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, com 59 pontos, e tenta consolidar presença no G4, garantindo classificação direta à fase de grupos da competição continental.

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Barreal, Guilherme (Robinho Jr) e Neymar.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian).

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Santos e Mirassol terá transmissão ao vivo na Globo (SP) e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos x Mirassol hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com login de assinante do Premiere ou da Globo (SP).