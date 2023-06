Santos x Internacional hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Internacional se enfrentam neste sábado, 03, às 21h, no estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), na cidade de Santos. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

A partida entre Santos e Internacional encontra dois times igualmente pressionados por derrotas nos últimos jogos, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileirão. Santos está na 12ª posição da tabela, enquanto o Internacional está na 13ª.

O Peixe deve entrar em campo com desfalques na defesa, o zagueiro Eduardo Bauermann está afastado. O lateral esquerdo Felipe Jonatan não participa por uma cirurgia no joelho e o atacante Lucas Braga também não deve entrar em capo por lesão na coxa.

Já o Colorado entra em campo com com a ausência de Gabriel Mercado e Mauricio, ambos lesionados (coxa e ombro, respectivamente). No entanto, Keiller, Bustos e Allan Patrick devem retornar como titulares ao serem poupados nas últimas partidas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x Internacional hoje?

O jogo deste sábado às 21h entre Santos e Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere e Sportv.

