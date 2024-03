Santos x Inter de Limeira: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Paulista

O Santos e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado, 9, às 18h, Estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida pela 12º rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da TNT e Max.

O Santos, já garantido na próxima fase, busca alcançar o topo da classificação geral do Campeonato Paulista. Atualmente, lidera o Grupo A com 22 pontos, mas está em segundo na tabela geral, atrás do Palmeiras, que acumula 25 pontos.

O técnico Fábio Carille enfrenta a possibilidade de não contar com o lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca. Ambos estão pendurados e podem ficar de fora das quartas de final contra a Portuguesa caso recebam um cartão amarelo. Por precaução, ambos serão poupados desta partida.

Enquanto isso, a Inter de Limeira, também já classificada, possui poucas aspirações no campeonato estadual. A equipe não tem mais chances de ultrapassar o Red Bull Bragantino, líder do Grupo C, mas já assegurou o segundo lugar na chave.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos e Inter de Limeira hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, às 18h , entre Santos e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo na TNT e Max.

Como assistir online o jogo do Santos e Inter de Limeira

hoje?

Você pode assistir a partida online pela TNT e Max.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos hoje

O jogo deste sábado, às 18h , entre Santos e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo na TNT e Max.

Como assistir o jogo do Santos online hoje?

A partida será transmitida pela TNT e Max.

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmitd, Diego Pituca e Otero; Willian, Morelos e Guilherme.

Técnico: Fábio Carrille.

Provável escalação do Inter de Limeira

Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha; Éverton Brito, Andrew e Quirino.