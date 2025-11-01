Esporte

Santos x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Santos e Fortaleza é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h19.

A partida entre Santos e Fortaleza acontecerá neste sábado, 1º de novembro, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pelo Premiere.

Com os dois times figurando na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Peixe chega em situação melhor, na 16ª posição após um empate em 2 a 2 com o Botafogo. Já o Leão do Pici derrotou o Flamengo por 1 a 0, em casa.

As equipes estão separadas por apenas cinco pontos na tabela de classificação. Em 16º lugar, o Alvinegro Praiano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, enquanto o Fortaleza aparece em 18º, com 27.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Fortaleza hoje?

A partida entre Santos e Fortaleza, neste sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de Santos x Fortaleza

Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Fortaleza:

Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Lucero e Breno Lopes.

Técnico: Martín Palermo

