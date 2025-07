Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Flamengo nesta quarta-feira, 16, às 20h, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

O Flamengo chega como líder do campeonato, com 27 pontos, após vencer o São Paulo por 2 a 0 na última rodada. O time carioca continua dominando a competição e busca manter a boa fase.

Já o Santos vive situação oposta e ocupa a 16ª posição, com 11 pontos. Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, a equipe alvinegra venceu a Desportiva Ferroviária por 3 a 1 em amistoso na semana passada, mas ainda busca recuperar-se no Brasileiro.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Técnico: Cleber Xavier.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela (Viña); Jorginho, Allan (De la Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Santos e Flamengo será transmitido ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Como assistir online o jogo do Santos x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.