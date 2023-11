Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Santos e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, 6, às 21h, no estádio Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Na Vila, o Santos encara o Cuiabá também mirando se afastar do Z4. A equipe é a 15ª colocada apenas dois pontos acima do primeiro da zona.

Do outro lado, o Cuiabá, mira o g10 da competição. A equipe de Mato Grosso está com 40 pontos e caso vença, pode ultrapassar o São Paulo, com 42 pontos.

Qual a escalação do Santos hoje?

oão Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Tomás Rincón, Rodrigo Fernández (Kevyson), Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo

Qual a escalação do Cuiabá hoje?

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje pelo Brasileirão

O jogo deste segunda-feira, às 21h, entre Santos e Cuiabá terá transmissão exclusiva na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Santos x Cuiabá online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Santos ?