Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico no confronto

O clássico entre Santos e Corinthians acontece em momentos distintos para os dois clubes no Brasileirão. Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes querem se afastar da zona de rebaixamento.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em casa, na última rodada. Já o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, fora de casa, e acumula três jogos sem vencer.

Histórico de confrontos

É o 355º encontro entre os dois times. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corintiana, com 140 vitórias, 102 empates e 112 derrotas. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista e mais duas vitórias foram anotadas para o Timão. No turno do Brasileiro, outro triunfo do Corinthians.

⚠️ Santos ocupa a 17ª posição , sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

ocupa a , sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. ✅ Corinthians está em 12º lugar, com situação mais estável, mas ainda 10 pontos atrás do G6.

🚫 Desfalques do Corinthians

O Timão terá vários desfalques importantes para o duelo na Vila Belmiro:

🧤 Hugo Souza (goleiro): serviu à Seleção Brasileira e está suspenso.

(goleiro): serviu à Seleção Brasileira e está suspenso. 🧑‍🏫 Dorival Júnior (técnico): cumpre suspensão e será substituído por Lucas Silvestre (auxiliar técnico).

(técnico): cumpre suspensão e será substituído por (auxiliar técnico). 🛑 André Ramalho e André Carrillo : em transição física.

e : em transição física. 🟨 Matheus Bidu : suspenso por terceiro cartão amarelo.

: suspenso por terceiro cartão amarelo. ✈️ Romero (Seleção Paraguaia) e Félix Torres (Seleção Equatoriana): não viajam à Baixada Santista.

🔙 Retornos importantes

Por outro lado, o Corinthians terá reforços:

🔄 Charles e Rodrigo Garro : voltam após transição física.

e : voltam após transição física. 🇳🇱 Memphis Depay: treinou com o elenco após compromissos com a Seleção dos Países Baixos e está à disposição.

📝 Ficha técnica do jogo

Santos x Corinthians

📅 28ª Rodada – Brasileirão Série A

🕤 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Transmissão: TV Globo, ge tv e Premiere

👨‍⚖️ Arbitragem:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

e VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ Prováveis escalações

⚪ Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz

⚫ Corinthians (Técnico interino: Lucas Silvestre)

Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão