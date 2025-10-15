Esporte

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico no confronto

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista e mais duas vitórias foram anotadas para o Timão

É o 355º encontro entre os dois times. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corintiana (Divulgação)

É o 355º encontro entre os dois times. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corintiana (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14h37.

O clássico entre Santos e Corinthians acontece em momentos distintos para os dois clubes no Brasileirão. Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes querem se afastar da zona de rebaixamento.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em casa, na última rodada. Já o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, fora de casa, e acumula três jogos sem vencer.

Histórico de confrontos

É o 355º encontro entre os dois times. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corintiana, com 140 vitórias, 102 empates e 112 derrotas. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista e mais duas vitórias foram anotadas para o Timão. No turno do Brasileiro, outro triunfo do Corinthians.

  • ⚠️ Santos ocupa a 17ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
  • Corinthians está em 12º lugar, com situação mais estável, mas ainda 10 pontos atrás do G6.

🚫 Desfalques do Corinthians

O Timão terá vários desfalques importantes para o duelo na Vila Belmiro:

  • 🧤 Hugo Souza (goleiro): serviu à Seleção Brasileira e está suspenso.
  • 🧑‍🏫 Dorival Júnior (técnico): cumpre suspensão e será substituído por Lucas Silvestre (auxiliar técnico).
  • 🛑 André Ramalho e André Carrillo: em transição física.
  • 🟨 Matheus Bidu: suspenso por terceiro cartão amarelo.
  • ✈️ Romero (Seleção Paraguaia) e Félix Torres (Seleção Equatoriana): não viajam à Baixada Santista.

🔙 Retornos importantes

Por outro lado, o Corinthians terá reforços:

  • 🔄 Charles e Rodrigo Garro: voltam após transição física.
  • 🇳🇱 Memphis Depay: treinou com o elenco após compromissos com a Seleção dos Países Baixos e está à disposição.

📝 Ficha técnica do jogo

Santos x Corinthians
📅 28ª Rodada – Brasileirão Série A
🕤 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Transmissão: TV Globo, ge tv e Premiere

👨‍⚖️ Arbitragem:

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz

Corinthians (Técnico interino: Lucas Silvestre)

Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansSantos Futebol ClubeBrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e histórico do duelo

O time do papa está em crise: Justiça cobra de Lorenzo dívida de US$ 4,7 milhões

Jogos de hoje, quarta-feira, 15: onde assistir ao vivo e horários

Copa do Mundo 2026: veja os países já classificados

Mais na Exame

Economia

FMI aponta trajetória de alta da dívida do Brasil, que deve alcançar 98,1% do PIB em cinco anos

Mercados

Ibovespa opera em alta de olho em Livro Bege e balanços dos bancões

Esporte

Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, prováveis escalações e histórico do duelo

Mundo

Secretário do Tesouro de Trump propõe trégua mais longa em tarifa para China por terras-raras