Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico no confronto

É o 355º encontro entre os dois times. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corintiana (Divulgação)
Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14h37.
O clássico entre Santos e Corinthians acontece em momentos distintos para os dois clubes no Brasileirão. Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes querem se afastar da zona de rebaixamento.
O Timão vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em casa, na última rodada. Já o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, fora de casa, e acumula três jogos sem vencer.
Histórico de confrontos
É o 355º encontro entre os dois times. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corintiana, com 140 vitórias, 102 empates e 112 derrotas. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista e mais duas vitórias foram anotadas para o Timão. No turno do Brasileiro, outro triunfo do Corinthians.
O Timão terá vários desfalques importantes para o duelo na Vila Belmiro:
Por outro lado, o Corinthians terá reforços:
Santos x Corinthians
📅 28ª Rodada – Brasileirão Série A
🕤 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Transmissão: TV Globo, ge tv e Premiere
👨⚖️ Arbitragem:
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz
Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão