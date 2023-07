Santos x Botafogo: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo, 23, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Após derrota para o São Paulo na última rodada, o Santos busca se reabilitar na competição. A equipe está na 15ª colocação, quatro pontos da zona do rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Paulo Turra terá um reforço importante. O volante Jean Lucas, recém-contratado, será titular no time. O atacante Soteldo, afastado do elenco, se junta a Nathan e Lucas Pires como desfalques.

Do outro lado, o líder do Botafogo, busca manter a boa fase contra a equipe da baixada. Em segundo jogo comandado por Bruno Lage, a equipe tem o importante desfalque do meia Eduardo, que se recupera de lesão.

Onde assistir ao vivo Santos x Botafogo pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 16h, entre Santos e Botafogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Santos x Botafogo online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Santos ?

29/07 - Fluminense x Santos - Brasileirão

05/08 - Santos x Athletico PR - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Botafogo ?

30/07 - Botafogo x Coritiba - Brasileirão Série A

02/08 - Botafogo x Guarani - Copa Sul-Americana

