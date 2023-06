Santos x Blooming hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Santos e Blooming se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O jogo vem com pouca empolgação, dado que ambas as equipes já estão eliminadas do campeonato pelo saldo de pontos. O Santos segue na terceira posição do grupo E, com quatro pontos, ao passo que os bolivianos estão na lanterna, sem nenhum ponto. Mesmo se o Peixe golear o Blooming, o saldo não será suficiente para avançar no torneio, um grande desfalque para o clube santista — já são 10 partidas sem vencer, sendo cinco derrotas e cinco empates.

Nesse meio tempo, o Santos chegou a demitir o técnico Odair Hellmann e contratou Paulo Turra, e o resultado dos últimos jogos permanecem como um desafio e tanto para o novo comandante do clube. Essa será a primeira partida em que Turra coloca a equipe em campo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos e Blooming hoje

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre Santos e Blooming terá transmissão ao vivo no ESPN 4.



Como assistir o jogo do Santos online?

A partida será transmitida pelo ESPN4, que tem transmissão na plataforma Star+.

Quais são os próximos jogos do Santos ?