Santos x Bahia: onde assistir, horários e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira 18, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série A.

O Bahia está vivendo seu melhor momento, após uma vitória contra o Coritiba, por 4 a 2, e a estreia de Rogério Ceni como técnico do time. Agora, o elenco está com boas expectativas para a próxima partida em casa, com a intenção de manter o bomdesempenho em campo para subir na classificação.

Por outro lado, o Santos enfrenta uma situação bastante crítica em relação à performance dos jogadores em campo e à gestão do clube. O peixe apresenta um dos piores desempenhos de sua história, com 3 derrotas seguidas e risco de rebaixamento pela primeira vez. Além da recente demissão do técnico Diego Aguirre, que levou a direção do Santos a colocar Marcelo Fernandes como interino em meio à crise.

O confronto desta segunda-feira promete ser intenso, em razão dos diferentes propósitos dos rivais. A vitória para o Bahia significa a oportunidade de melhor posição na tabela, enquanto que para o Santos, é a maneira de evitar cair na segunda divisão.

Escalação do Santos contra o Bahia

Marcos Felipe, Gilberto, Raul Gustavo, Kanu, Camilo Cándido, Yago Felipe, Thaciano, Nicolás Acevedo, Ademir Santos, Everaldo, Rafael Ratão.

Técnico: Rogério Ceni

Escalação do Bahia contra o Santos

João Paulo, Junior Caicara, Joao Basso, Messias, Dodô, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Lucas Braga, Stiven Mendoza, Gustavo Nonato e Marcos Leonardo.

Técnico interino: Marcelo Fernandes

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje?

O jogo desta segunda-feira, às 20h, entre Santos x Bahia terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através do Globoplay

Qual é o próximo jogo do Santos?

01/10 - Santos x Vasco da Gama - Brasileirão Série A

08/10 - Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Bahia?