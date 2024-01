Santos x Água Santa: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O Santos e o Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 19h30, no Estádio 1º de Maio. A partida é válida pela 4º rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da derrota, o Santos mantém a liderança do Grupo A, acumulando seis pontos, três à frente da Portuguesa e do Ituano, respectivamente segundo e terceiro colocados. O Santo André, com dois pontos, completa a composição do grupo.

Por outro lado, o Água Santa ocupa a terceira posição no Grupo B, com quatro pontos, empatando com o Guarani. O líder desta chave é o Palmeiras, com sete pontos, enquanto a Ponte Preta encontra-se na lanterna, com dois.

O confronto marca o reencontro de Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga e Luan Dias com o Santos, após uma passagem discreta pelo Peixe.

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Otero (Guilherme), Pedrinho e Julio Furch.

Técnico: Fábio Carille.

Provável escalação do Água Santa

Não foi divulgada informações sobre a escalação da equipe.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quarta-feira, às 21h35, entre Santos x Água Santa terá transmissão ao vivo na Record e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Santos?

Você pode assistir a partida online pelo Paulistão Play.