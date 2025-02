Santos x Água Santa: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão

Santos e Água Santa se enfrentam neste domingo, 16, às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. O confronto é válido pelo Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na TNT e no streaming do Max.

O Peixe busca manter o bom momento no estadual e seguir na liderança do grupo, enquanto o Água Santa, finalista da última edição do Paulistão, tenta surpreender mais uma vez e somar pontos importantes na luta pela classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Água Santa hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Santos e Água Santa terá transmissão ao vivo na TNT e no Max.

Como assistir online o jogo Santos x Água Santa hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming do Max.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.