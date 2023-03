Após ser derrotado pelo Ituano por 3 a 0 neste domingo, 5, e ficar de fora da próxima fase do Campeonato Paulista, o Santos pode não disputar a Copa do Brasil, competição mais rentável do futebol brasileiro, em 2024.

A partir do próximo ano as vagas para a Copa do Brasil serão definidas por mais acessos via campeonatos estaduais, e não mais por ranking da CBF. Em São Paulo, garantem vaga os quatro melhores colocados do Paulistão, além do campeão da Copa Paulista, competição de segundo escalão do estado.

Diante desse cenário, o "peixe" que não conseguir ficar entre os quatro melhores terá apenas duas opções para ingressar na competição: a primeira é vencer a Copa Paulista; a segunda, se classificar para a Libertadores.

Caso não dispute a Copa do Brasil, o prejuízo do Santos será tanto no esportivo quanto no financeiro. Ao todo a competição distribui R$ 420 milhões ao longo da disputa, recebendo R$ 70 milhões apenas pela conquista do título.

