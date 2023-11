Santos está fora da Copa do Brasil de 2024, após desempenho ruim no Brasileirão

Após um desempenho decepcionante no Brasileirão, o Santos não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil de 2024. O Peixe ficou em 14º colocado - com 42 pontos - no Campeonato Brasileiro e, por isso, também ficou fora da Libertadores do proximo ano.

Isso também foi influenciado pela eliminação do clube na primeira fase do Paulistão.

A mudança no regulamento do campeonato pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez com que os torneios estaduais tivessem mais relevância e se tranformassem no principal caminho para a classificação. Em São Paulo, as vagas para a Copa do Brasil foram garantidas por Palmeiras, Água Santa, Bragantino, Ituano e São Bernardo.

Uma dessas vagas também seria do São Paulo, mas o tricolor foi campeão da Copa do Brasil deste ano e se garantiu na edição da próxima temporada.

Por outro lado, uma nova oportunidade ao Santos seria possível, se o Corinthians chegasse ao G-6 do Brasileirão e se classificasse para a Libertadores, mas isso está destacartado pela diferença na pontuação. De qualquer modo, o Santos não teria a vaga, em razão de seu desempenho no Paulistão.

No momento, o clube paulista tem 42 pontos, 15 a menos do que o Flamengo, sexto colocado na tabela.