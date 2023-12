Santos e Vasco ainda podem cair? Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

A última rodada do Brasileirão, que acontece na próxima quarta-feira, 6, será repleta de emoções. Apesar do Palmeiras, ter praticamente garantido o título no último domingo, a briga pelo rebaixamento será definida na última rodada.

O Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, publicou o estudo sobre as possibilidades de queda no Brasileirão. Na luta pela permanência, três times aparecem como candidatos: Santos, Vasco e Bahia.

Liderando as estatísticas, aparece o Bahia com 68,9% de chances. A equipe é a primeira na zona de rebaixamento com 41 pontos e precisa além de vencer o último jogo, torcer para a derrota do Vasco, em 16º com 42 pontos.

Depois do Bahia, o mesmo Vasco aparece com 24,9% de possibilidade. A equipe só depende dela para permanecer, pois caso empate ou perca, precisa torcer por um tropeço do tricolor baiano.

Com a menor possibilidade, mas ainda com chances, aparece o Santos com 6,2%. O Peixe só será rebaixado se caso perder na última rodada e Vasco e Bahia vencerem. A equipe do litoral paulista está com 43 pontos e assim como o Vasco, só depende dele para não ser rebaixado.

