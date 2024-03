Estádio de amistoso do Brasil, Santiago Bernabéu recebeu R$ 5 bilhões em investimentos

Depois de vencer a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, na estreia de Dorival Júnior, a seleção brasileira terá mais um teste nesta terça-feira, 26. O Brasil fará o segundo amistoso desta Data FIFA contra a Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Considerado um templo do futebol, o local está passando por reformas desde 2019 e deve ficar, por fim, pronto no meio deste ano.

Para custear toda a operação, os merengues terão de desembolsar mais de € 900 milhões (aproximadamente R$ 5 bilhões), pagos ao longo de 30 anos. Inicialmente, a obra estava cotada em € 575 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), mas por conta de atrasos, o valor terminará quase duas vezes maior que o planejado.

Para efeito de comparação, o rival Barcelona, que também tem feito obras em seu estádio, o Spotify Camp Nou, irá gastar quase três vezes mais que o time da capital. Além de ampliar a capacidade do local para 105 mil espectadores — entre outras reformas — os blaugranas ainda farão um novo ginásio e a reurbanização das ruas ao redor, totalizando um investimento de € 1,48 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões).

A reforma

Além de ampliar o número de assentos disponíveis, pulando de 81 mil para 84 mil espectadores, o Santiago Bernabéu ainda ganhou um teto retrátil que se fecha completamente e um terraço aberto ao redor de toda a arena. Fora das mudanças estruturais, a grande novidade ficou por parte do novo sistema de gramado que permite que seis placas sejam armazenadas no subsolo do campo para viabilizar outras atividades, como shows e partidas de outros esportes, sem danificar a grama. Dessa forma, o clube merengue poderá gerar novas receitas fora do futebol.

“É muito positivo ver esse tipo de tecnologia, pois o gramado é o grande palco do jogo. A qualidade com preservação, tratamento, adubação, fotossíntese e temperatura controlada deixa a grama em condições ideais para as partidas, dando a importância que ela realmente merece. E, infelizmente, este tipo de reforma está muito além do que conseguimos alcançar no mercado brasileiro. São realmente investimentos para quem tem uma grande capacidade de financiar o esporte”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva.

"A modernização das estruturas dos estádios, como o Bernabéu, possibilita oferecer acessibilidade, segurança e conforto para o público. Além disso, a infraestrutura adequada permite que os estádios recebam grandes eventos esportivos, atraindo turistas e fomentando a economia local. Com diversos estádios aderindo a novas tecnologias, o público é o maior beneficiado", afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa líder no fornecimento de tecnologias, como reconhecimento facial e biometria para acesso em clubes de futebol, estádios e arenas no Brasil. A empresa tem no portfólio atuações nos principais palcos do futebol nacional, a exemplo de Maracanã, Arena MRV, Arena do Grêmio, Beira-Rio, Arena da Baixada, Arena Fonte Nova, Arena das Dunas e Mangueirão.

Para Tatiana Fasolari, diretora executiva da Fast Engenharia, uma das principais especialistas em estruturas desmontáveis no país e a maior em overlay da América Latina o novo Santiago Bernabéu faz parte de um movimento adotado pelas novas arenas.

“Ter uma infraestrutura capaz de receber grandes eventos temporários fora do futebol é a grande tendência a partir de agora. Além de ser extremamente sustentável, a reutilização de material reduz o custo e a manutenção após os jogos e espetáculos, o que aumenta o lucro do proprietário”, explica Fasolari.

O que dizem os especialistas?

O que também ampliará os lucros do time merengue são os novos camarotes e espaços de luxo construídos para os torcedores. No terraço, está sendo desenvolvido um Skybar, que além de possuir dois restaurantes ainda terá uma discoteca com palco e diversos bares. O espaço será utilizado tanto em dias de jogos — quando será transformado em camarote — quanto em dias normais, mesmo sem a presença da equipe de futebol.

“O Santiago Bernabéu, além de sediar os jogos de um dos maiores clubes do planeta, também virou um ponto turístico para a cidade de Madrid. A implementação dos espaços premium é uma tendência do futebol mundial, onde os clubes também estão conseguindo enxergar rentabilidade do negócio, já que podem virar sócios do produto. Hoje, temos sete espaços com operação parecida no Brasil, em conseguimos levar o ambiente dos bares, restaurantes e baladas para dentro de uma arena esportiva”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes nos estádios brasileiros.

Para o especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap, Renê Salviano, a reforma do Bernabéu ajuda a reforçar a já consolidada marca do Real Madrid pelo mundo afora, além de angariar novas receitas para o clube se manter como uma das maiores potências do futebol mundial.

“O Santiago Bernabéu sempre funcionou como um grande ativo, que registra números expressivos e atrai visitantes de diversos países. Um movimento dessa magnitude ajuda nesse processo de internacionalização de marca, algo já visto como natural pelo Real Madrid, que possui imagem consolidada ao redor do planeta. A reforma ainda reafirma o poderio financeiro e potencial expansivo da instituição. Com novas opções de experiências em ambientes modernos e atrativos, também poderão ser geradas boas receitas, que ajudam a manter o processo financeiramente sustentável para o clube”, afirma Renê.

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da agência Wolff Sports, as obras do Santiago Bernabéu vão oferecer aos torcedores uma experiência diferenciada, além de melhorar a logística do próprio clube.

“Com a reforma e modernização do Bernabéu, o Real Madrid visa atender e receber melhor os torcedores, fãs e consumidores com mais tecnologia e isso naturalmente vai gerar uma maior receita ao clube. Além disso, a modernidade vai proporcionar uma agilidade na questão logística, no sentido de poder realizar um evento em um dia e o estádio estar apto para receber outro tipo de evento no dia seguinte”, explica Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da agência Wolff Sports.

“O Santiago Bernabéu já é um dos locais mais visitados por turistas de Madrid e Espanha como um todo. Sua nova versão não só traz tecnologia, conforto e modernidade para os torcedores do time de futebol mais valioso do mundo como também carrega consigo uma mensagem de poder e dominância assim como os grandes templos das história”, encerra Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

