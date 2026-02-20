Sampaio Corrêa-RJ x Portuguesa-RJ: que horas e onde assistir ao jogo hoje?

Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ entram em campo nesta sexta-feira, 20, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Carioca.

A partida coloca frente a frente duas equipes que tentam se afastar da parte de baixo da tabela nesta reta decisiva da competição. O duelo será disputado no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.

O Sampaio Corrêa chega embalado após vitória convincente por 4 a 0 sobre o Maricá, na última rodada, resultado que deu fôlego à equipe na briga pela permanência.

Já a Portuguesa empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu e busca recuperação para evitar complicações na sequência do estadual.

Campeonato Carioca

O confronto é válido pela segunda rodada da fase decisiva contra o rebaixamento do Campeonato Carioca.

A disputa envolve equipes tradicionais do futebol fluminense que tentam garantir presença na elite estadual em 2027.

O Sampaio Corrêa aposta no momento positivo após a goleada recente para conquistar mais três pontos diante de sua torcida. A Portuguesa, por sua vez, tenta transformar o equilíbrio recente em vitória para ganhar tranquilidade na competição.

Que horas ocorre o jogo?

Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ se enfrentam às 20h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo pela Cariocão TV, no YouTube.