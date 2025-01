SAF e Neymar no Santos: especialistas explicam mudanças e o que o clube ganharia com retorno

As informações cada vez mais quentes dão conta que Neymar pode voltar ao Santos ainda nesta temporada, para ficar no clube por pelo menos seis meses. Esse seria o período que viabilizaria uma eventual viabilização do projeto de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ao clube.

O que se comenta nos bastidores é que Neymar Pai é quem traria os investidores para efetuar essa compra, possivelmente árabes, e também faria parte da gestão na SAF, o que possibilitaria fazer com que Neymar ficasse esses seis meses, ou mais, no Peixe.

A discussão em torno da mudança do modelo associativo já vem sendo conversada pela presidência santista, mas ainda existe um longo caminho a ser seguido. Quem explica é o advogado José Francisco Manssur, sócio da CSMV Advogados e um dos autores da lei da SAF, que passou a vigorar no Brasil em agosto de 2021.

"A SAF é uma alternativa para obtenção de novos recursos financeiros que, como associação, o clube não teria condições de obter, como, por exemplo, a partir da venda de ações. O Santos é uma marca mundial e esse, portanto, sempre será uma ativo fundamental para a atração de investidores interessados em serem sócios do clube em uma SAF. Mas a própria Lei diz que a SAF não é obrigatória e só pode ser aprovada se a maioria dos associados do clube decidir por essa alternativa. Então, estará sempre nas mãos dos associados do Santos a decisão sobre ser SAF e receber novos investimentos, ou se manter como associação sem fins lucrativos", analisa Manssur, que também é autor do livro 'Futebol, Mercado e Estado', ao lado de Rodrigo Monteiro de Castro, que detalha o projeto de recuperação, estabilização e desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro.

Especialistas falam do impacto de um provável retorno de Neymar ao Peixe

Para especialistas, mesmo longe das melhores condições físicas e técnicas, Neymar é um potência dentro e fora dos gramados, e o retorno dele ao Santos e ao Brasil ajudaria a capitalizar dezenas de novas receitas ao clube, que vão desde patrocínios até ativações de marketing e redes sociais. Veja o que dizem:

"Neymar é um canhão de audiência, além de sua qualidade técnica para jogar uma vez que ainda é jovem. Com certeza vejo somente pontos positivos para a liga e os clubes, e o atleta tem que saber como quer se portar e o que almeja nesta etapa da carreira, pois se estiver focado e motivado, ainda tem muito a entregar para o esporte mundial", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"Neymar é um jogador fora de série e uma máquina de fazer dinheiro. Logo, caso o Santos o contrate e ele esteja em boa forma física, o clube terá grandes oportunidades dentro e fora do campo", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte

"O retorno de Neymar ao Santos teria um impacto gigantesco em termos de marketing, similar e possivelmente até maior do que o de Ronaldo no Corinthians, devido ao poder e alcance das redes sociais na atualidade.

Sua volta colocaria o clube em evidência internacional, atraindo novos patrocinadores, aumentando a venda de produtos licenciados e potencializando o engajamento digital do Santos. Além disso, a presença de Neymar cria oportunidades de experiências exclusivas para os torcedores, além de voltar ao aproximar o clube de uma geração que cresceu tendo Neymar como ídolo", analisa Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

""Impacto de um possível retorno de Neymar seria enorme, sem dúvida, mas hoje, local, restrito ao Brasil. Ainda assim, muito relevante, porque é uma referência para parte considerável, ou mesmo maioria absoluta dos jovens futebolistas brasileiros nascidos nesse século. Muitos desses, que defendem clubes diversos, são santistas, por conta de Neymar.

Neymar daria ao Santos algo que Romário deu ao Flamengo, e Ronaldo ao Corinthians, quando retornaram ao Brasil. Seus jogos pelo país deixariam de ser jogos de uma equipe local contra o Santos, mas um evento no qual a atração principal é ver Neymar. Além disso, em campo, Neymar, penso, seria relevante o suficiente para que o Santos desse passos maiores do que uma equipe geralmente dá após um acesso, chegando a nossa primeira divisão. Ele aceleraria a recolocação do Santos em um patamar que se não é o da disputa de todos os títulos, de segurança contra uma nova queda, sem dúvida", acresceta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, , que gerencia a carreira de centenas de atletas.