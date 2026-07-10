SAF do Juventus apresenta projeto da Arena Javari e anuncia revitalização do estádio

A SAF do Juventus apresenou oficialmente nesta sexta-feira o projeto da Arena Javari, iniciativa que marca um novo capítulo na história do tradicional estádio Conde Rodolfo Crespi.

A revitalização da Rua Javari integra o plano de investimentos de R$ 480 milhões da SAF destinado desenvolvimento da estrutura e ao fortalecimento do Juventus.

A proposta tem como objetivo revitalizar o estádio, ampliar sua capacidade e qualificar sua infraestrutura, preservando a identidade que transformou a Rua Javari em um dos palcos mais tradicionais do futebol brasileiro. Entre as principais intervenções previstas estão a ampliação das arquibancadas laterais, a construção de novos camarotes e de um rooftop, além de melhorias voltadas à experiência do torcedor e à geração de novas receitas para o clube. Com isso, a capacidade será ampliada para 11 mil espectadores em dias de jogos e até 25 mil pessoas em eventos e shows.

Segunda fase das obras

O início da segunda fase das obras está previsto para o fim do mês de agosto, condicionado à emissão dos alvarás necessários pelos órgãos competentes. A conclusão do projeto está prevista para dezembro. A prioridade da SAF é que o Juventus possa disputar o Paulistão de 2027 na Rua Javari, já com a nova estrutura em funcionamento.

Para o CEO da SAF do Juventus, Cláudio Fiorito, a Arena Javari representa um investimento no futuro do clube sem abrir mão da preservação de sua história: "A Arena Javari nasce com um propósito muito claro: preparar o Juventus para o futuro respeitando sua essência. Não estamos substituindo a história da Rua Javari, mas investindo para preservá-la e garantir que ela continue sendo protagonista por muitas décadas."

O executivo destaca que todas as intervenções foram concebidas para manter a identidade do estádio, valorizando seu patrimônio histórico e a experiência tradicional vivida pelos torcedores:"Nosso compromisso sempre foi fortalecer o clube sem descaracterizar aquilo que faz da Rua Javari um patrimônio do futebol brasileiro. Vamos ampliar a capacidade, melhorar a infraestrutura e criar novas fontes de receita, mas mantendo viva a personalidade de um estádio que faz parte da memória de gerações de juventinos ", disse.