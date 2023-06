Rubens Barrichello assume volante do último GOL fabricado no Brasil para divulgar ação beneficente

Um dos carros mais icônicos do país, o VW GOL - que fez parte da história e do imaginário dos brasileiros por mais de quatro décadas -, deixou de ser fabricado no Brasil em dezembro de 2022, tornando os exemplares finais da linha de produção preciosidades para os amantes do modelo. O último deles foi comprado pela Localiza que, conhecedora da relação afetiva de muitos com o veículo, decidiu doá-lo para a ONG Gerando Falcões com o objetivo de impulsionar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“O Gol é, sem dúvida, um dos carros que mais empolgou gerações pelo Brasil. Foi o introdutor da injeção eletrônica, por vezes o mais veloz, sempre pioneiro em tecnologia e design. Parte dessa história se mistura com a da Localiza. Ao longo dos anos, compramos, alugamos e vendemos centenas de milhares de Gol. Ele foi o companheiro dos nossos clientes em viagens, trabalhos, mudanças, casamentos e outras incontáveis situações. Nos Gol da Localiza, rodamos o equivalente a centenas de voltas na terra. Um carro que moveu tanta gente, merece se despedir movendo a sociedade. Quando conquistamos o último Gol, sabíamos que o destino dele tinha de ser continuar servindo e, por isso, nos juntamos ao Acelerados e à Gerando Falcões para essa despedida icônica”, conta o diretor de marketing da Localiza, Antonio Augusto.

Para contar a história especial do último GOL, a Localiza convidou a equipe do Acelerados, composta pelos pilotos Rubens Barrichello e Gerson Campos para dar a volta rápida no carro, feito que pode ser acompanhado no hub de conteúdo da Localiza, Vai Por Mim. Vale destacar que um dos primeiros carros de propriedade de Barrichello foi um GOL GTS, nos anos 80, o que evidencia sua relação afetiva com o modelo.

“Eu tenho uma longa história com o Volkswagen Gol, de muita diversão e carinho com o carro. Dirigir uma unidade praticamente idêntica à que eu tive lá atrás foi uma emoção incrível. E ainda mais legal é dirigir o último Gol da linha de produção, e saber que essa é uma ação que vai ajudar na educação do Brasil através da Gerando Falcões, uma ONG que eu acredito e apoio muito”, conta Rubens Barrichello.

“É um grande orgulho para nós do Acelerados fazer esse projeto com a Localiza contando a história de um carro tão importante para o Brasil e com um ação tão legal e bem pensada. Foi muito legal receber os modelos mais icônicos do Gol e poder fazer essa homenagem tão merecida ao carro mais vendido do Brasil”, complementa Gerson Campos.

Como uma empresa brasileira, cidadã e que tem o compromisso de impulsionar a transformação social, a Localiza encontrou na Gerando Falcões um destino significativo para fomentar projetos que promovem inclusão social. A ONG lidera inúmeras iniciativas nessa linha, como o Favela 3D que vem desenvolvendo tecnologias sociais inovadoras e replicáveis para combater a pobreza e promover a dignidade nas comunidades. Para isso, tem atuação multidimensional e conta com apoio das lideranças locais, iniciativa privada e poder público.

Quando o último Gol foi fabricado?

A última unidade do VW Gol fabricada no Brasil deixou a linha de montagem de Taubaté (SP) no dia 23 de dezembro de 2022. O modelo detém a impressionante marca de 8 milhões de unidades produzidas em seus 42 anos de história. Essa unidade é uma configuração básica do modelo 1.0 MPI, na cor cinza e equipada com rodas de aço de 14 polegadas.