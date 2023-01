Rômulo Mendonça anuncia saída da ESPN após 12 anos na emissora

Rômulo Mendonça anunciou sua saída dos canais ESPN, nesta terça-feira, 17, após quase 12 anos na emissora. O narrador, de 40 anos, encerrou seu contrato no final de 2022 e afirma que agora quer seguir novos caminhos.

Pelas Redes Sociais ele agradeceu por todo período em que esteve no canal e analisou as propostas da emissora, mas optou por não renovar.

"Saudações fã de esporte! Assim sempre iniciei as transmissões desde fevereiro de 2011. Que honra! Agradeço a ESPN por toda liberdade de criação que tive durante todo esse período e que me permitiu acertar, errar, recomeçar, ousar e realizar sonhos. Diante do fim do contrato no último dia 31 de dezembro, analisei junto com minha família as possibilidades e propostas que surgiram tanto de sequência quanto de saída. A decisão tomada foi de seguir um novo caminho, novos desafios, novas oportunidades e experiências. O ciclo que encerro na ESPN ficará para sempre de pantufas em meu coração! Guardo belas lembranças. Muito obrigado."

Com a saída de Rômulo, a ESPN somou sua quinta baixa nos últimos meses. Atualmente a emissora passa por reformulação e diversos nomes saíram, como foi o caso de Nivaldo Prieto e João Guilherme, figuras carimbadas no canal.

Rômulo foi voz marcante nas narrações de jogos da NBA. No momento, há rumores de aquele assine com uma plataforma de streaming, porem ainda não há nenhuma confirmação.

