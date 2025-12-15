Esporte

Roma x Como: veja horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

O time da capital italiana tenta se manter na briga pelas primeiras posições da tabela

(Roma AS/Reprodução)

(Roma AS/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10h14.

A Roma entra em campo nesta segunda-feira, 15, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. O time da capital recebe o Como no Estádio Olímpico e tenta se manter na briga pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir ao jogo Roma x Como ao vivo

O confronto entre Roma x Como, nesta segunda-feira, terá transmissão ao vivo no Disney+ (serviço de streaming) e na CazéTV, no YouTube.

Que horas é o jogo Roma x Como hoje?

A partida está marcada para 16h45 (horário de Brasília). O duelo será disputado no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana.

Como chega a Roma para a 15ª rodada do Italiano

A Roma ocupa atualmente a 4ª colocação, com 27 pontos, e segue na disputa para tentar retomar a liderança do Campeonato Italiano.

O time se destaca pela melhor defesa da competição, com apenas oito gols sofridos. Em contrapartida, tem um dos ataques menos produtivos entre os primeiros colocados, com 15 gols marcados até aqui.

Como chega o Como para enfrentar a Roma

O Como é uma das surpresas do Campeonato Italiano nesta temporada. A equipe soma 24 pontos, aparece na 6ª posição e tenta se aproximar de vez dos primeiros colocados.

O time vem embalado por bons resultados, com destaque para a organização tática e a eficiência nos contra-ataques, fatores que explicam a campanha consistente até o momento.

Prováveis escalações

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Çelik, Niccolò Pisilli, Neil El Aynaoui, Devyne Rensch; Matìas Soulé, Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy.

Técnico: Gian Piero Gasperini.

Como: Jean Butez; Stefan Posch, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Máximo Perrone, Lucas da Cunha; Jayden Addai, Nico Paz, Jesús Rodriguez; Álvaro Morata.

Técnico: Cesc Fábregas.

Acompanhe tudo sobre:RomaFutebol

Mais de Esporte

Por que o São Paulo ficou fora da Libertadores de 2026

São Paulo fica fora da Libertadores após semifinais da Copa do Brasil

Flamengo x PSG: qual é o horário da final da Copa Intercontinental?

Quanto ficou o jogo do Fluminense x Vasco ontem?

Mais na Exame

Negócios

Com apagão, empresa de geradores vê demanda saltar de 50 para 2.500 por dia

Mundo

Sintomas 'Gripe K': o que se sabe sobre o novo vírus na América Latina

Pop

Quando saem os próximos episódios do documentário de Taylor Swift no Disney+?

Um conteúdo Bússola

Opinião: Brasil produz muita energia limpa – e isso pode ser um problema