Roma x Como: veja horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

A Roma entra em campo nesta segunda-feira, 15, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. O time da capital recebe o Como no Estádio Olímpico e tenta se manter na briga pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir ao jogo Roma x Como ao vivo

O confronto entre Roma x Como, nesta segunda-feira, terá transmissão ao vivo no Disney+ (serviço de streaming) e na CazéTV, no YouTube.

Que horas é o jogo Roma x Como hoje?

A partida está marcada para 16h45 (horário de Brasília). O duelo será disputado no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana.

Como chega a Roma para a 15ª rodada do Italiano

A Roma ocupa atualmente a 4ª colocação, com 27 pontos, e segue na disputa para tentar retomar a liderança do Campeonato Italiano.

O time se destaca pela melhor defesa da competição, com apenas oito gols sofridos. Em contrapartida, tem um dos ataques menos produtivos entre os primeiros colocados, com 15 gols marcados até aqui.

Como chega o Como para enfrentar a Roma

O Como é uma das surpresas do Campeonato Italiano nesta temporada. A equipe soma 24 pontos, aparece na 6ª posição e tenta se aproximar de vez dos primeiros colocados.

O time vem embalado por bons resultados, com destaque para a organização tática e a eficiência nos contra-ataques, fatores que explicam a campanha consistente até o momento.

Prováveis escalações

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Çelik, Niccolò Pisilli, Neil El Aynaoui, Devyne Rensch; Matìas Soulé, Evan Ferguson, Stephan El Shaarawy.

Técnico: Gian Piero Gasperini.

Como: Jean Butez; Stefan Posch, Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Máximo Perrone, Lucas da Cunha; Jayden Addai, Nico Paz, Jesús Rodriguez; Álvaro Morata.

Técnico: Cesc Fábregas.