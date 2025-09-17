River Plate x Palmeiras: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

A partida entre River Plate e Palmeiras acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro, às 21h30, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, ESPN e Disney+.

O Palmeiras chega a esta fase com a melhor campanha da competição, após uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre o Universitario nas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o time também vive um bom momento, com a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional. Já o River Plate, apesar de invicto na Libertadores, teve mais dificuldades para chegar às quartas, eliminando o Libertad nos pênaltis após dois empates nas oitavas de final. A equipe argentina se apoia em sua solidez defensiva e busca surpreender em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo entre River Plate e Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo entre River Plate e Palmeiras, às 21h30, terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv, ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo entre River Plate e Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online através do Globoplay, que retransmite os jogos da Globo, e também pode acompanhar pelo Disney+ e ESPN.

Prováveis escalações

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo):

Franco Armani

Lucas Martínez

Juan Carlos Portillo

Lautaro Rivero

Gonzalo Montiel

Kevin Castano

Enzo Pérez

Ignacio Fernández

Marcos Acuña

Maximiliano Salas

Sebastián Driussi

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):