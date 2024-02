Rio Open tem melhor campanha brasileira com três representantes nas quartas de final

A 10ª edição do Rio Open já é histórica também na participação dos tenistas brasileiros. Nesta quinta-feira, 22, Thiago Wild, João Fonseca e Thiago Monteiro garantiram, pela primeira vez, ao menos três representantes do país nas quartas de final. Nesta sexta, eles disputam vaga na semi-final, na Quadra Guga Kuerten.

Em jogo que havia começado ainda na noite de quarta-feira e sofreu a interrupção pela chuva, Wild derrotou o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3 Essa foi a melhor campanha do brasileiro em um ATP 500.

Mais tarde, o cearense Thiago Monteiro venceu o compatriota Felipe Meligeni por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 e 6/3. Ele enfrentará o argentino Sebastián Báez, em jogo que abrirá a sexta-feira da Quadra Guga Kuerten.

O responsável por fechar a rodada noturna foi o carioca João Fonseca, que derrotou o campeão de 2020, Cristian Garin, por duplo 6/4. Com o resultado, ele se tornou o mais jovem brasileiro desde Gustavo Kuerten a atingir as quartas de final de um ATP

"Acho que estou vivendo um sonho, não caiu um pouco a ficha ainda, mas eu quero continuar nesse sonho cada vez mais. Estou muito feliz com a minha trajetória até aqui, estou feliz com o jogo que eu estou jogando do jeito que eu evoluí de um ano para cá não só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente também, estou muito mais maduro", disse Fonseca.

Confrontos das Quartas

Para chegar à inédita semifinal, Thiago Wild terá um confronto difícil pela frente, diante de Cameron Norrie, atual campeão, que tenta ser o primeiro bicampeão da história do torneio. O britânico teve uma atuação contundente contra o chileno Tomas Barrios Vera e precisou de apenas 1h01 para vencer o jogo com duplo 6/1, cedendo poucos pontos ao adversário.

O duelo entre Norrie e Wild pela vaga na semifinal chama a atenção pela diferença de tempo que cada um ficou em quadra até o momento. O britânico levou o total de 2h22 para derrotar Hugo Dellien e Tomas Barrios Vera, enquanto o brasileiro fez duas partidas de três sets e precisou de 4h30 para eliminar Alejandro Tabilo e Jaume Munar.

O outro brasileiro, de volta às quartas do Rio Open depois de sete anos, Thiago Monteiro enfrenta o argentino Sebastian Baez, contra quem já jogou quatro vezes. O cearense considera que o fator público pode ajudá-lo a atingir a inédita semifinal, pois, diferentemente do jogo desta quinta-feira, terá desta vez a torcida a seu favor, além de celebrar o momento dos tenistas da casa.

"Muito feliz por mais umas quartas do Rio Open, que é o meu torneio preferido do ano, sem dúvidas. Ao mesmo tempo, o Thiago [Wild] tinha ganhado já também o primeiro jogo, é uma grande campanha para o tênis brasileiro", disse Monteiro.

João Fonseca enfrenta o argentino Mariano Navone, buscando uma semifinal. "Navone é conhecido meu, já joguei com ele na minha segunda vitória de challenger. Vai ser um jogo duro, ele é argentino corre para caramba, passa muita bola, está em um momento único da carreira dele", disse Fonseca.

Onde assistir ao vivo o Rio Open nesta sexta-feira

A partidas dos brasileiros serão transmitidas pela SporTV 3.

Confira a programação desta sexta-feira

QUADRA GUGA KUERTEN

16h30 - Thiago Monteiro (BRA) vs [5] Sebastian Baez (ARG)

18h00 - Thiago Seyboth Wild (BRA) vs [2] Cameron Norrie (GBR)

18h00 - João Fonseca (BRA) vs [Q] Mariano Navone (ARG)

QUADRA 1 - 16h00

[4] Francisco Cerundolo (ARG) vs Dusan Lajovic (SRB)

Nicolas Barrientos (COL) / Rafael Matos (BRA) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA)

Não antes de 19h00

[3] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs Alexander Erler (AUT) / Lucas Miedler (AUT)