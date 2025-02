Rio Open oferece ingressos gratuitos para jogos de João Fonseca e outros tenistas; veja como retirar

A 11ª edição do Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, será realizada no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, de 15 a 23 de fevereiro.

Os ingressos para o Qualifying, que acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, com 16 tenistas disputando as últimas quatro vagas para a chave principal, são gratuitos e estarão disponíveis para retirada online a partir desta quarta-feira, 12, às 11h, por meio do Eventim.

O resgate é limitado a dois ingressos por CPF e está sujeito à disponibilidade. Os ingressos para os outros dias do torneio já estão esgotados.

Entre os tenistas que competem no Qualifying estão os argentinos Francisco Comesana, Camilo Ugo Carabelli e Federico Coria, o italiano Francesco Passaro e o alemão Yannick Hanfmann, além dos brasileiros Thiago Monteiro, João Lucas Reis, Karue Sell e Gustavo Heide.

Na chave principal, estarão presentes grandes nomes como o alemão Alexander Zverev (número 2 do mundo), o dinamarquês Holger Rune (12º no ranking) e João Fonseca, o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 mundial.

Além das partidas, o evento contará com diversas atrações, como áreas de lazer, gastronomia e arte. Antes da final, no dia 23, o multi-instrumentista Rodrigo Sha se apresentará na quadra central, e Julia Mestre, ex-integrante do grupo Bala Desejo, cantará o hino nacional. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais oficiais do Rio Open.