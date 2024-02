Rio Open: João Fonseca vence francês Arthur Fils e supera Rafael Nadal no ranking da ATP

O carioca João Fonseca gravou seu nome história no Rio Open, nesta quarta-feira, 21. O brasileiro, de apenas 17 anos, conquistou a primeira vitória em um torneio ATP, superando o francês Arthur Fils, com parciais de 6/0 e 6/4.

Com o resultado, ele se tornou o primeiro tenista nascido a partir de 2006 a vencer uma partida na elite do tênis profissional, além de subir 218 posições no ranking ATP.

Fonseca deixará o 655º lugar na próxima atualização e assumirá o 437º, melhor posto da carreira até agora. Com a ascensão, ultrapassará, por exemplo, Rafael Nadal, atual 652º colocado.

Tenista com uma relação especial com o ATP 500 carioca, Fonseca conseguiu já na segunda participação na chave de simples, vencer jogando em casa, com parciais de 6/0 e 6/4. Após a vitória, ele ressaltou a influência do Rio Open para sua decisão de se tornar um tenista.

"O Rio Open me inspirou a jogar tênis quando eu era uma criancinha". "Venho desde a primeira edição, é muito especial para mim essa vitória, não poderia ter sido melhor, diante de toda a minha família, de todos os meus amigos, basicamente todo mundo que eu conheço, então estou muito feliz não só pela vitória, mas como foi", disse em entrevista coletiva.

O adversário de Fonseca na segunda rodada será o chileno Cristian Garin, campeão do Rio Open em 2020. A classificação do carioca garante quatro representantes brasileiros nas oitavas de final do maior torneio da América do Sul pela primeira vez, com ele se juntando a Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Thiago Wild.

Rodada começa mais cedo nesta quinta-feira

A chuva interrompeu a programação do Rio Open na noite desta quarta-feira durante o segundo set da partida entre o brasileiro Thiago Wild e o espanhol Jaume Munar na Quadra Guga Kuerten. A rodada será retomada nesta quinta-feira, às 15h. O jogo entre o atual campeão Cameron Norrie e o chileno Tomas Barrios Vera acontece não antes das 16h30.

A sessão noturna terá o duelo entre os brasileiros Thiago Monteiro e Felipe Meligeni Alves, com João Fonseca fechando a Quadra Guga Kuerten no confronto com o chileno Cristian Garin, campeão de 2020.

Rafel Matos vence confronto brasleiro e elimina Marcelo Melo

No confronto entre duplas de brasileiros na primeira rodada do Rio Open, Rafael Matos levou a melhor atuando ao lado de Nicolas Barrientos contra Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop, vencendo com parciais de 3/6, 6/4 e 10-6. Eles enfrentam na segunda rodada os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Favoritos da chave de duplas foram surpreendidos nesta quarta-feira no Jockey Club Brasileiro. Cabeças de chave 1, Rajeev Ram e Joe Salisbury foram derrotados por Julian Cash e Robert Galloway por 6/7(4), 6/4 e 10-8. Os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori derrotaram os cabeças de chave 2, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, com 6/4, 3/6 e 10-7.