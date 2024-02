Rio Open: especialistas analisam crescimento do torneio que já movimentou R$ 744 milhões no RJ

O Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul e que está sendo realizado no Jockey Clube da Cidade Maravilhosa, termina no próximo domingo, mas é possível perceber a sua importância para a cidade do Rio de Janeiro.

No aspecto econômico, a edição do ano passado movimentou US$ 150 milhões (R$ 744 milhões) na economia do estado. Foram criados 5 mil empregos diretos ou indiretos. E a expectativa é que esses números aumentem na edição 2024.

O torneio, que chega na décima edição, está em franco crescimento. É um sucesso de bilheteria, com todos os ingressos vendidos com bastante antecedência. Segundo Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e que é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, a tendência é o torneio ficar cada vez mais importante.

“Ter o Rio open é fundamental para o tênis no Brasil. Ter grandes nomes da modalidade, como Alcaraz, enfrentando promessas como o João [Fonseca, brasileiro de apenas 17 anos], mantém aquecido o interesse no esporte como um todo. Torço para que um dia, o Rio, que é nossa capital do entretenimento, tenha força para sediar torneios ainda mais fortes do circuito ATP”, ressaltou.

Especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolf Sports, Fábio Wolf disse que não surpreende os números que o torneio vem alcançando.

“Grandes tenistas, atmosfera e organização impecáveis, patrocinadores relevantes, o Rio Open vem se consolidando como um dos grandes torneios do calendário. Não é à toa que pela quarta vez terá a presença do fenômeno Carlos Alcaraz”, afirmou.

O torneio, que é disputado em quadras de saibro, conta com grandes nomes do ranking mundial, como o espanhol Carlos Alcaraz (número 2 do ranking), o suíço Stan Wawrinka (que já venceu três torneios de Grand Slam), além do inglês Cameron Norrie (atual campeão e número 23 do ranking). Vale lembrar que a premiação para o campeão de simples é de R$ 1,6 milhão. Nas dupla, cada vencedor receberá R$ 560 mil.