Rio Open 2025: veja horário e onde assistir ao vivo Rafael Matos e Marcelo Melo pela final de duplas

Rafael Matos e Marcelo Melo seguem firmes na luta pelo título da chave de duplas do Rio Open. Como os únicos brasileiros ainda na competição, os tenistas irão enfrentar os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar na final, neste sábado, no terceiro jogo da programação que começa às 17h.

Rafa Matos, que conquistou o primeiro e único título do Brasil no maior torneio de tênis da América do Sul, segue em busca do sonho de levantar o troféu novamente, agora pelo segundo ano consecutivo.

Em 2024, o brasileiro foi campeão ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Com uma nova parceria nesta edição, o gaúcho pode fazer história com Marcelo Melo, formando uma dupla totalmente brasileira.

A final entre os dois brasileiros e os espanhóis ocorrerá após as 19h deste sábado, com ambos em busca do título do Rio Open.

O Rio Open 2025, o maior torneio de tênis da América do Sul, segue até o dia 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Rafael Matos x Marcelo Melo pelo Rio Open 2025?

A partida entre Rafael Matos e Marcelo Melo pela final de duplas do Rio Open acontece neste sábado, 22 de fevereiro, e começa às 17h. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal Sportv4 e pela plataforma de streaming Globoplay.