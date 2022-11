Richarlison ganha 1,3 milhão de novos seguidores no Instagram em 1 hora

Os dois gols de Richarlison na estreia da Copa do Mundo do Catar diante da Sérvia renderam ao atacante 1,3 milhão de novos seguidores no Instagram em apenas uma hora, logo após a partida. Ele tinha 7,5 milhões antes do jogo, e agora tem 8,8 milhões.

O jogador do Tottenham é um dos fenômenos de público e de engajamento, principalmente entre o público mais jovens - ele teve o lançamento de NFTs meses antes do Mundial no Catar por meio da empresa IDG NFT.

Engajado em causas sociais, a tendência é que o 'Pombo', como é chamado pelos torcedores, seja o grande nome nas redes sociais nesta Copa. Pelo menos até agora.

"A força de um evento deste porte mostra algo que pode ser mais uma motivação aos atletas, que até então estava fora do pensamento de todos, mas que ao começar a Copa torna-se um diferencial. Fez o trabalho dentro do campo, ganha seguidores em todo o mundo. Este é o novo mundo digital", afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e responsável por gerenciar contratos em redes sociais entre atletas, empresas e marcas.

Ainda assim, Richarlison está bem atrás de Neymar Júnior, o grande nome da seleção brasileira, que não estreou bem. O atacante conta hoje com 184 milhões de seguidores no Instagram. E muito atrás de Cristiano Ronaldo, o atleta com mais seguidores no mundo, com 503 milhões de seguidores. Veremos até o fim da Copa.

