Richarlison concorre ao prêmio Puskás; veja outros brasileiros indicados e vencedores

A Fifa realiza nesta segunda-feira, 27, a premiação de melhor jogador do mundo de 2022. A entidade também consagra o gol mais bonito da temporada, o chamado Prêmio Púskas. Este ano, o brasileiro Richarlison concorre ao prêmio pelo gol feito diante da Sérvia, no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

O Prêmio Puskás foi criado em outubro de 2009 em homenagem à Ferenc Puskás, atacante húngaro que jogou no Real Madrid entre os anos 1950 e 1960. Puskás é considerado o maior jogador da história da Hungria e um dos maiores de todos os tempos.

Essa não é a primeira vez que um brasileiro é indicado. Neymar e, o hoje gamer, Wendel Lira, já concorreram e venceram o prêmio. O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, já foi indicado mais de uma vez, porém venceu apenas uma.

Confira os brasileiros que já foram indicados ao Prêmio Púskas

Grafite em 2009 - Gol diante do Bayern de Munique

Em 2009, atuando pelo Wolfsburg, Grafite que jogou no São Paulo e disputou a Copa do Mundo de 2010, foi o finalista com esse gol diante do Bayern de Munique. Na ocasião, o gol ficou com 13,73% na votação.

Nilmar em 2009 - Gol contra o Corinthians

Atuando pelo Internacional, Nilmar marcou um dos gols mais bonitos de 2009. O atacante enfileirou a zaga adversária, indo em direção da direita para a esquerda, até concluir na saída do goleiro. Esse gol ficou em sexto lugar, com 8,71% dos votos.

Neymar em 2011 - Gol contra o Flamengo - (Vencedor)

Atuando pelo Santos, Neymar marcou o gol mais bonito de 2011, em partida histórica contra o Flamengo no ano de 2011. Além do prêmio, o jogador foi o primeiro brasileiro atuando no Brasil a ficar entre os 10 melhores jogadores do mundo.

Neymar em 2012 - Gol contra o Internacional

No ano seguinte, em jogo válido pela Libertadores, Neymar ficou em terceiro lugar com esse gol contra o Internacional. O craque conduziu a bola em velocidade a partir do meio de campo, enfileirou jogadores do Internacional e bateu por cobertura. O gol ficou em terceiro lugar com 7% da votação.

Neymar em 2013 - Gol contra o Japão

Na Copa dos Confederações de 2013 realizado no Brasil, Neymar marcou um golaço no ângulo que concorreu ao prêmio naquele ano. O gol ficou em terceiro lugar com 20.5% de votos, considerado uma dos mais bonitos da carreira de Neymar.

Camilo Sanvezzo em 2014 - Gol contra o Portland Timbers, pela MLS

Em 2014, Camilo Sanvezzo foi indicado pelo gol de empate do Vancouver Whitecaps contra o Portland Timbers, pela MLS. Este ano, o gol mais bonito foi o de James Rodriguez pela Colômbia, durante a Copa do Mundo de 2014.

Wendell Lira em 2015 - Gol pelo Vila Nova contra Goianésia (Vencedor)

Em 2015, Wendell Lira foi o segundo a vencer o prêmio de gol mais bonito do ano. Após campanha na internet, o gol ficou em primeiro lugar com 46,7% dos votos. Para vencer, ele superou Lionel Messi, que também concorria pelo gol diante do Athletic de Bilbao, na final da Copa do Rey.

Marlone em 2016 - Gol pelo Corinthians contra o Cobresal

Com 22,86% o gol de Marlone pelo Corinthians em 2016, ficou em segundo lugar na votação geral. O meia atacante recebeu lindo cruzamento da direita, matou o peito e de voleio marcou no canto do goleiro.

Matheus Cunha em 2019 - Gol contra o Bayern Leverkusen

Atuando pelo RB Leipisig, o brasileiro Matheus Cunha fez um dos gols mais bonitos de 2019. O craque driblou o zagueiro com um giro e tocou por cobertura para vencer o goleiro. Apesar do belo gol, o tento não ficou entre os finalistas.

Indicados ao Prêmio Puskás