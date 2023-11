Revista coloca Tite como melhor técnico brasileiro e Abel Ferreira acima de Diniz; veja o ranking

A revista inglesa For For Two divulgou na última segunda-feira, 6, um ranking com os 50 melhores técnicos da atualidade. O espanhol Pep Guardiola do Manchester City ficou na primeira colocação, seguido por Jürgen Klopp do Liverpool e Carlo Ancellotti do Real Madrid. No Brasil, o ex-técnico da seleção brasileira e atual do Flamengo, Tite, foi melhor brasileiro posicionado.

Abel Ferreira do Palmeiras ficou na 14ª posição, sendo o melhor técnico atuando no Brasil. O português ficou acima do atual campeão da Libertadores e treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, em 22º. Abel também foi o melhor português posicionado, ficando acima de José Mourinho da Roma, em 15º.

Além de Diniz, Tite e Abel, outro treinador atuando na América do Sul foi citado na lista. O argentino Martín Demichelis, do River Plate, ficou na 35ª colocação após boa temporada com a equipe argentina. Lionel Scaloni, atual campeão mundial com a Argentina, ficou fora do ranking.

O destaque também foi para a colocação de Roberto De Zerbi do Brighton em 8º colocado. O italiano foi destaque no comando da equipe inglesa, levando o time a fase de grupos da Europa League nesta temporada.

Veja o ranking completo: