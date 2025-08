Retrô x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Retrô recebe o Bahia nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após a derrota por 3 a 2 em Salvador, o time pernambucano precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por um placar maior, avança diretamente às quartas de final.

O Retrô vive uma fase difícil, ocupando a 19ª colocação na Série C do Campeonato Brasileiro, a apenas três pontos de sair da zona de rebaixamento. Nas últimas cinco partidas, a equipe conquistou apenas uma vitória. Por outro lado, o Bahia, que ocupa a quarta posição na Série A e vive bom momento no Campeonato Brasileiro, busca confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, competição onde tem 100% de aproveitamento, após a eliminação recente na Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo o jogo do Retrô x Bahia hoje pela Copa do Brasil?

A partida entre Retrô e Bahia será transmitida ao vivo pelo Prime Video, às 19h30.

Como assistir online o jogo do Retrô x Bahia?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações do Retrô x Bahia