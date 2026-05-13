Reforço do Vasco, Marino Hinestroza polemiza ao curtir post sobre transferência ao São Paulo

Uma das contratações do Vasco para a temporada, o atacante Marino Hinestroza voltou a ser assunto entre os torcedores após interagir nas redes sociais com uma publicação que mencionava uma possível transferência para o São Paulo. O gesto do colombiano, que ainda não conquistou a torcida cruz-maltina, gerou repercussão negativa e alimentou mais uma polêmica em torno de seu nome.

Diante da reação dos torcedores, Hinestroza recuou e removeu a curtida do post.

Segundo o iG Esportes, nos bastidores, há a circulação de um possível interesse envolvendo uma troca entre os clubes: Hinestroza poderia ir para o São Paulo, enquanto o zagueiro Robert Arboleda seguiria para o Vasco. O defensor equatoriano vive situação indefinida no clube paulista após um período de afastamento e falta de comunicação com a direção. Embora tenha reaparecido recentemente, Arboleda treina em separado do elenco principal.

Do lado vascaíno, o atacante colombiano tem sido visto como uma decepção. Contratado em janeiro após negociação com o Atlético Nacional — que envolveu disputa com o Boca Juniors —, Hinestroza chegou cercado de expectativa. No entanto, logo em sua apresentação, gerou controvérsia ao dar declarações que indicavam preferência por uma transferência ao futebol argentino.

Inicialmente, a torcida relevou o episódio, motivada pela carência na posição. Contudo, o desempenho dentro de campo passou a ser alvo de críticas.

Hinestroza no Vasco

Até o momento, Hinestroza soma 15 partidas pelo Vasco, sem participação direta em gols. Frequentemente acionado no segundo tempo, tanto sob o comando de Fernando Diniz quanto de Renato Gaúcho, o atacante não conseguiu se firmar.

O jogador tem contrato com o Vasco até dezembro de 2029. Para viabilizar a contratação, o clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Atlético Nacional.