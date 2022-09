Recorde de público e estádios lotados: Brasileirão demonstra a força do futebol feminino

Neste sábado 24, Corinthians e Internacional decidem o título do Campeonato Brasileiro feminino. Para este confronto, os torcedores alvinegros levantaram a #InvasãoPorElas, para lotar a Neo Química Arena. O primeiro jogo da decisão terminou empatado em 1 a 1, no Beira-Rio, e a partida entrou para a história da modalidade, uma vez que registrou o novo recorde de público no Brasil, com 36.330 pessoas.

Leonardo Menezes, Gerente de Futebol Feminino do Colorado, ressalta esse momento de ascensão da modalidade e o investimento feito pelos times grandes nos últimos anos. “O público está criando o hábito de acompanhar o futebol feminino não só nos períodos de Copa do Mundo e Olimpíadas. O comprometimento dos clubes com a modalidade traduz essa aproximação dos torcedores. Tenho certeza que a tendência é só de crescimento ao longo dos anos”.

Em Itaquera, a expectativa é de casa cheia novamente. De acordo com a parcial divulgada pelo Corinthians, na última quarta-feira, mais de 39.000 ingressos já foram vendidos antecipadamente. Contra o Palmeiras, na semifinal do Brasileirão, 13.000 alvinegros estiveram presentes na Neo Química Arena. Pelo jogo de volta, no Allianz Parque, o alviverde teve o maior público da história do estádio, com 11.000 pessoas.

No campo dos negócios, os dois finalistas da competição nacional atingiram um faturamento importante nesta temporada. Estima-se que o Inter faturou cerca de 1 milhão de reais no ano com venda de atletas e patrocínios. O clube negociou a meio-campista Mai com o Sporting Lisboa, de Portugal, por 25 mil euros e ainda ficou 20% dos direitos econômicos da jogadora. Além disso, este ano o Colorado conseguiu fechar a primeira cota master exclusiva para a camisa das Gurias na parceria com uma empresa do ramo de apostas.

"É a consolidação de um trabalho sério, que já vem de alguns anos e agora atinge seus melhores resultados, bastante estruturado e que encarou os desafios do futebol feminino com muita seriedade”, afirma o presidente Alessandro Barcellos.

No caso do Corinthians, o clube já arrecadou 1 milhão de reais apenas com a receita de bilheteria nas partidas que fez na Neo Química Arena e Fazendinha. Hoje, o time feminino também conta com o apoio de cinco patrocinadores: Galera.bet, BMG, Neo Química, Spani Atacadista e Totvs.

“Estamos presenciando uma temporada histórica no futebol feminino e as marcas devem se interessar cada vez mais por este mercado que não para de crescer no Brasil. Apoiar essa categoria significa dar força à mudança de postura, reconhecendo o profissionalismo dessas meninas e o quanto elas são merecedoras do sucesso”, afirma Ricardo Bianco Rosada, CMO da galera.bet, patrocinador máster do Corinthians.

Premiação

A três dias da decisão, a CBF anunciou o valor de R $1 milhão de premiação para o campeão do Campeonato Brasileiro feminino, enquanto o vice leva 500 mil. Em relação ao ano passado, o aumento é de 65%. O Corinthians, que conquistou o título em 2021, arrecadou 290.000 reais pela conquista. Já as palmeirenses, vice-campeãs, ficaram com 190.000 reais.

“É notório o crescimento do futebol feminino no Brasil. Não só com o aumento nas premiações, mas com estruturas melhores para as jogadoras, calendário competitivo durante toda a temporada e espaço nos horários nobres esportivos. Por conta desse fortalecimento, observamos um grande número de companhias interessadas em apoiar a categoria. Essas parcerias conquistadas pela modalidade impulsionam o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo”, afirmou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e membro do comitê organizador do Brasil Ladies Cup, torneio que será disputado em dezembro e reunirá equipes brasileiras e estrangeiras.

