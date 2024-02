Recopa Sul-Americana: com premiação alta e título inédito, saiba o que está em jogo na decisão

Após sair atrás na decisão da Recopa Sul-Americana, ao perder por 1 a 0 para a LDU no jogo de ida, o Fluminense busca reverter a desvantagem nesta quinta-feira, 29, a partir das 21h30, em jogo que será disputado no Maracanã. Além da chance da conquista inédita, uma virada também significaria, entre outros aspectos, uma premiação total na casa dos R$9 milhões. O segundo colocado, por sua vez, garante apenas metade desse valor.

As cifras fazem parte de um pacote total de R$1,5 bilhão que a Conmebol distribuirá entre as competições que organiza para clubes em 2024 - quantia recorde na história. Este valor representa um aumento em torno de R$100 milhões em relação a 2023.

“O futebol Sul-Americano tem evoluído nos últimos anos, em processo que passa por fatores como a formação de times qualificados e clubes cada vez mais organizados financeiramente, também com potencial de crescimento de receitas. Tudo isso tem contribuído para a valorização dos torneios sul-americanos, assim como também é capaz de elevar a qualidade do espetáculo”, analisa Rogério Neves, CEO da Motbot, startup de crowdfunding esportivo, que beneficia clubes, atletas olímpicos e instituições de caridade.

Além das cifras obtidas diretamente com a premiação, Renê Salviano, diretor da Heatmap e especialista em marketing esportivo, também avalia outras fontes de receitas que podem ser exploradas pelos clubes a partir da disputa da competição.

“Assim como a possibilidade de faturar uma premiação milionária, as agremiações também têm a chance de atuar por mais um jogo em casa, algo que para o Fluminense, por exemplo, significou uma média de R$ 3,7 milhões de bilheteria na Libertadores em 2023. E os ganhos também podem ir além, desde acordos de patrocínio pontuais para o jogo, até uma possível alta da compra de camisas em caso de título, assim como possibilidade de crescimento das interações nas redes sociais”, pontua.

Preparação para a final

Para esta decisão, o Fluminense conta com o apoio da torcida tricolor no Maracanã e com o retorno do atacante John Kennedy, que estava suspenso na partida de ida. A equipe treinada por Fernando Diz venceu as últimas três finais que disputou no estádio (Campeonato Carioca de 2022 e 2023, e a Libertadores, no ano passado).

Já a LDU tem apostado em uma boa preparação para enfrentar o Fluminense, principalmente na parte de logística. A delegação da equipe equatoriana desembarcou no Brasil na madrugada da última terça-feira (27) e foi recepcionada no aeroporto pela Absolut Sport, agência de experiências esportivas e parceira oficial da Conmebol.

Além de intermediar na escolha do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para os treinamentos durante a semana, a agência também tem auxiliado o clube em outros serviços essenciais, como alimentação, lavanderia, acesso a academia, salas para preleções e reuniões, além de toda a parte de transporte e hospitalidade.

“Temos expertise na área de logística e sabemos o quanto isso é importante para um clube, principalmente quando ele vai atuar fora do seu país. Estamos cuidando de todos os detalhes, com o objetivo de entregar um serviço completo para eles no Rio. Já na parte da torcida, o foco é mais na parte do entretenimento, de fornecer uma experiência esportiva que envolve também cultura e gastronomia”, afirma Harry Collecta, CEO da Absolut Sport no Brasil, empresa multinacional que também tem escritórios na Alemanha e Estados Unidos, e opera com exclusividade nas principais competições organizadas pela Conmebol.

Competitividade Internacional e chances para a partida

Apesar da recente hegemonia do Brasil na Libertadores, que marca cinco conquistas brasileiras consecutivas, o mesmo não se repete nas outras competições internacionais. Nas últimas quatro decisões da Recopa, por exemplo, são duas vitórias brasileiras (Flamengo em 2020 e Palmeiras em 2022) e duas estrangeiras (Defensa y Justicia em 2021 e Independiente del Valle em 2023). Já na Copa Sul-Americana, o Brasil chegou apenas uma vez ao título nas últimas cinco edições, com o Atlético-PR, em 2021.

Mesmo nesse cenário, Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, reafirma a atual disparidade do futebol nacional em relação ao restante do continente e destaca a maior atratividade financeira das equipes brasileiras: “O fator principal consiste nos salários que clubes brasileiros podem pagar. Nenhum atleta que atua na América do Sul sonha em jogar no Brasil, mas quase todos percebem o país como um passo interessante para se chegar à Europa, ou como uma compensação financeira interessante para abdicarem do sonho de seguir rumo ao velho continente”, explica.

Já em relação ao favoritismo para a decisão da Recopa Sul-Americana, mesmo com a derrota na ida, o Fluminense é que quem tem mais chances de sair de campo campeão, conforme as principais plataformas de apostas que atuam no Brasil, como Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, Onabet, Reals e Odds&Scouts.

Confira as cotações: