Real x Atlético: cinco coisas que você talvez não saiba sobre o derby de Madrid

Neste domingo, 4, Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo para mais um derby da capital espanhola. Repleto de confrontos históricos, o clássico também revela muitas curiosidades entre as equipes.

Com a cidade sendo a capital de dois dos melhores times da Espanha, a rivalidade entre os habitantes é o que mais chama a atenção. O Atlético de Madrid, por exemplo, foi formado como uma reação ao Real Madrid, então principal equipe do país.

Outro fato é que o confronto costumava ser mais importante que o El-Clássico. O Derby de Madrid foi muito grande nos primeiros anos de guerra civil espanhola, encerrada em 1939.

Confira 5 curiosidades sobre o derby de Madrid

1 - Atlético de Madrid já passou 14 anos sem ganhar um derby, mas isso é uma história completamente diferente agora

Entre 1999 e 2013, Atlético de Madrid passou pelo inferno nos derbies. Eles não venceram em nenhum encontro com o Real Madrid, até que a chegada de Diego Simeone eventualmente mudou a sua sorte. Desde quando os Rojiblancos alcançaram a vitória, a balança do derby mudou; eles ganharam 12 dos 39 derbies jogados desde então, enquanto isso empatando 12 e perdendo 15 (dentro de todas as competições). O recorde na LALIGA EA SPORTS é de seis vitórias e seis derrotas em 21 derbies.

2 - Atlético de Madrid foi formado como uma reação ao Real Madrid

Um grupo de estudantes bascos que moravam em Madrid foram a primeira final da Copa do Rei em 1903 entre Athletic Club Bilbao e Madrid FC, o time que no futuro se tornaria o Real Madrid. Eles não gostaram da forma que o Madrid FC jogou e 18 dias depois criaram uma subsidiária do Athletic em Madrid… na qual se tornou o Atlético de Madrid.

3 - Os fãs do Atlético de Madrid iniciaram a tradição de celebrar na Fonte de Cibeles, e não o Real Madrid!

Durante os anos 70, a tradição de celebrar títulos com os fãs do seu time em certos lugares na cidade começou a emergir no futebol espanhol. A Fonte de Cibeles, localizada no centro de Madrid, iniciou como um ponto de encontro ideal para eles e, mesmo que hoje esteja mais associado ao Real Madrid, foi na verdade os fãs do Atleti que iniciaram a celebrar por lá, após a o título da LALIGA em 1977.

Durante os anos, outros fãs começaram a copiá-los e então se tornou o ponto de encontro na cidade durante as vitórias de títulos; durante os anos 80, os fãs do Real Madrid iam celebrar as vitórias da geração no icônico Quinta del Buitre.

Quando o Atlético ganhou outro título em 1991 - a Copa do Rei - Cibele se tornou associada próxima do Real Madrid pois seus fãs decidiram mudar suas celebrações para 600 metros abaixo da avenida principal da cidade de Paseo de la Castellana na fonte de Neptuno.

4 - Essa partida costumava a ser mais importante do que o ELCLASICO

Hoje, o arqui-rival do Real Madrid é o FC Barcelona, mas o Derby de Madrid foi algo muito maior nas primeiras décadas após a Guerra Civil Espanhola ter acabado em 1939. Em relação ao Alfredo Di Stéfano, um dos melhores de todos os tempos, disse: “Esqueça o FC Barcelona… o time que nos frustra é o Atlético.”

5 - Nove das vitórias do Atlético de Madrid na Copa do Rei aconteceram no Bernabéu

Curiosamente, o estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid é um lugar muito especial para os torcedores do Atlético de Madrid. Os Colchoneros venceram a Copa do Rei em 10 ocasiões, e notavelmente nove desses sucessos ocorreram no estádio de seus arquirrivais. Das 10 vitórias nas finais da copa, apenas a conquista de 1996 contra o FC Barcelona aconteceu em um estádio diferente: La Romareda, do Real Zaragoza.

Onde assistir ao vivo Real Madrid e Atlético de Madrid?