Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, escalações e horários do jogo pela La Liga

Real Sociedad e Barcelona se enfrentam neste sábado, 4, às 17h, no Estádio Anoeta, na Espanha. A partida é válida pela 12ª rodada da La Liga.

Após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, o Barcelona retorna ao campo em busca de recuperar o caminho das vitórias. O time ocupa a quarta posição, com 24 pontos, estando a quatro pontos do líder Real.

Por outro lado, o Real Sociedad, que venceu o Buñol por 1 a 0 na Copa do Rei, volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. Na quinta posição, com 19 pontos, a equipe empatou em 2 a 2 com o Rayo Vallecano na última rodada.

Escalações do Real Sociedad contra o Barcelona

Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Escalações do Barcelona contra o Real Sociedad

Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gavi, Romeu, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Felix.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Sociedad x Barcelona pela La Liga hoje

O jogo deste sábado, 4, às 17h, entre Real Sociedad e Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Barcelona hoje

O jogo deste sábado, 4, às 17h, entre Real Sociedad e Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo do Barcelona online hoje?

A partida será transmitida pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Barcelona ?