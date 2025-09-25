Esporte

Real Oviedo x Barcelona: Onde Assistir, Horário e Escalações do jogo pela La Liga

A partida entre Real Oviedo e Barcelona é válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14h34.

O confronto entre Real Oviedo e Barcelona será realizado nesta quinta-feira, 25, às 16h30, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Barcelona, comandado por Hansi Flick, chega invicto na competição e vem de duas vitórias consecutivas. Um novo triunfo fora de casa será fundamental para seguir na caça ao líder Real Madrid, que está logo à frente na tabela.

Já o Real Oviedo, de volta à elite espanhola após muitos anos, busca a reabilitação. O time perdeu seus últimos dois compromissos e caiu para a 17ª posição, com apenas 3 pontos conquistados, estando muito próximo da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Real Oviedo x Barcelona?

O jogo deste sábado, 28, às 16h30, entre Real Oviedo e Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Real Oviedo x Barcelona?

Você pode assistir à partida online pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

Real Oviedo (técnico: Veljko Paunovic)

  • Escandell
  • Bailly
  • Carmo
  • Calvo
  • Ahijado
  • Dendoncker
  • Reina
  • Alhassane
  • Colombatto
  • Chaira
  • Rondon

Barcelona (técnico: Hansi Flick)

  • J. Garcia
  • Kounde
  • E. Garcia
  • Cubarsi
  • Martin
  • Pedri
  • De Jong
  • Casado
  • Raphinha
  • Lewandowski
  • Torres
