Real Oviedo x Barcelona: Onde Assistir, Horário e Escalações do jogo pela La Liga

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14h34.
O confronto entre Real Oviedo e Barcelona será realizado nesta quinta-feira, 25, às 16h30, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
O Barcelona, comandado por Hansi Flick, chega invicto na competição e vem de duas vitórias consecutivas. Um novo triunfo fora de casa será fundamental para seguir na caça ao líder Real Madrid, que está logo à frente na tabela.
Já o Real Oviedo, de volta à elite espanhola após muitos anos, busca a reabilitação. O time perdeu seus últimos dois compromissos e caiu para a 17ª posição, com apenas 3 pontos conquistados, estando muito próximo da zona de rebaixamento.
O jogo deste sábado, 28, às 16h30, entre Real Oviedo e Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
