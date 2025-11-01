Real Madrid x Valencia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Repórter
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h29.
A partida entre Real Madrid e Valencia acontece neste sábado, 1º de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 11ª rodada da La Liga. A transmissão ao vivo será pelo Disney+.
O Real Madrid chega com moral após vencer o Barcelona por 2 a 1, em jogo válido pela 10ª rodada, realizado em casa no último domingo, 26 de outubro.
No clássico, o atacante Mbappé e o meio-campista Bellingham marcaram para os merengues, enquanto o atacante Fermín López descontou para o Barça. Com a vitória, o Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, após quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas.
Por sua vez, o Valencia venceu o União Deportiva Maracena por 5 a 0, nessa terça-feira, 28, no Estádio Nuevo Los Cármenes, pela primeira rodada da Copa del Rey. No Campeonato Espanhol, o time está na 18ª posição, com 9 pontos, resultado de três derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas.
Na última vez que se enfrentaram, o Valencia venceu o Real Madrid por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, em 5 de abril, pela 30ª rodada da La Liga.
Lunin (Fran González); Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham (Modric); Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.
Técnico: Xabi Alonso
Mamardashvili; Aaros, Tárrega, Mosquera e Vázquez; Guerra e Barrenechea; Pérez, Almeida e López; Hugo Duro.
Técnico: Carlos Corberán