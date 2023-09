Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalações e horários do jogo pela La liga

Real Madrid e Real Sociedad se enfrenta neste domingo, 17, às 16h00, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pela quinta rodada da La Liga.

Com 100% de aproveitamento, o Real Madrid entra em campo buscando manter a boa fase. A equipe vem de vitória contra o Getafe em casa e mira sua quinta vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti ainda não conta com o brasileiro Vinicius Jr, que se recupera de uma lesão a coxa. Sem o craque, os Merengues devem ir com Rodrygo e Joselu no comando de ataque.

Do outro lado, o Real Sociedad, acumulou três empates consecutivos e somou seis pontos até o momento. A equipe ocupa décima colocação, atrás do Cadiz, com sete.