Real Madrid x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 17h, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é pela pela volta das oitavas de final da Champions League 2023/24 e terá transmissão da SBT, TNT e Max.

O Real Madrid saiu vitorioso no primeiro embate deste confronto ao derrotar o RB Leipzig por 1 a 0 na casa do adversário.

Atualmente, o Real Madrid ostenta uma impressionante sequência de nove jogos sem sofrer derrotas, consolidando um período de excelentes resultados. Nos últimos sete jogos da equipe, cinco terminaram com menos de 2,5 gols, indicando uma tendência para partidas com menor quantidade de gols marcados.

Outro aspecto a ser considerado é que em nove dos últimos dez jogos do Real Madrid, houve menos de 10,5 escanteios. No caso do RB Leipzig, essa tendência foi observada em cinco das últimas seis partidas.

Explorando os confrontos diretos entre as equipes, o Real Madrid saiu vitorioso em dois dos três encontros, enquanto o RB Leipzig registrou uma vitória. Esses elementos proporcionam um panorama interessante para o próximo confronto entre as duas equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x RB Leipzig hoje pela Champions League?

17h , entre Real Madrid e RB Leipzig terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max. O jogo desta quarta-feira , àsentreterá transmissão ao vivo no

Vinícius Jr. joga em Real Madrid x RB Leipzig hoje?

É provável que Vini Jr. esteja na escalação do Real Madrid para o jogo desta quarta-feira.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rudiger e Ferland Mendy; Valverde, Camavinga e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior

Provável escalação do RB Leipzig

Gulácsi; Henrichs, Orbán, Lukeba e Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager e Xavi Simons; Openda e Sesko