Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, escalações e horários do jogo pela La Liga

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo, 5, às 17h, no eEstádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. A partida é válida pela 12ª rodada da La Liga.

Nos últimos dez jogos disputados, o Real Madrid obteve oito vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, diante do Atlético de Madrid, fora de casa, com um placar de 3 x 1.

No histórico de confrontos, Real Madrid e Rayo Vallecano enfrentaram-se em 42 ocasiões, com 32 vitórias para o Real Madrid, sete para o Rayo e três empates. No mais recente encontro entre as equipes, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 x 1, em partida válida pela 36ª rodada da La Liga na temporada 2022/2023.

Quanto ao Rayo Vallecano, nos últimos dez jogos, a equipe obteve quatro vitórias, cinco empates e sofreu apenas uma derrota, diante do Bétis, também fora de casa, com um placar de 1 x 0.

Escalações do Real Madrid contra o Rayo Vallecano

Kepa Arrizabalaga; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham (MC) e Toni Kroos (MC), Rodrygo e Vinícius Júnior.

Escalações do Rayo Vallecano contra o Real Madrid

Stole Dimitrievski; Ivan Balliu, Khalid Abdul Mumin, Florian Lejeune e Alfonso Espino; Isi Palazón, Pathé Ciss, Unai López Cabrera e Álvaro García Rivera ; Raúl de Tomás e Oscar Trejo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Rayo Vallecano pela La Liga hoje

O jogo deste domingo, 5, às 17h, entre Real Madrid e Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Real Madrid online hoje?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pelo Star+.

