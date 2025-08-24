Esporte

Real Madrid x Oviedo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Partida entre Oviedo x Real Madrid é válida pela La Liga (Campeonato Espanhol)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09h57.

O Real Oviedo e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 24, às 16h30 (de Brasília), no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, pela segunda rodada da La Liga 2025/26 (Campeonato Espanhol). O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Recém-promovido à elite do futebol espanhol, o Oviedo começou a temporada com derrota por 2 a 0 para o Villarreal fora de casa e agora terá pela frente um dos candidatos ao título.

Do outro lado, o Real Madrid iniciou a competição com vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu. A estrela da estreia foi Kylian Mbappé, que assumiu a camisa 10 merengue, sofreu o pênalti e converteu a cobrança que garantiu os três pontos.

Prováveis escalações:

  • Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondón, Hassan. Técnico: Luis Carrión.
  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir ao vivo o jogo Oviedo x Real Madrid hoje pela La Liga?

A partida entre Oviedo e Real Madrid, neste domingo, às 16h30, terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Oviedo x Real Madrid hoje?

Você pode assistir ao duelo entre Oviedo e Real Madrid também pelo Disney+.

  • Vinicius Jr. dribla Julian Ryerson durante final da Champions League

    1/10 Vinicius Jr. dribla Julian Ryerson durante final da Champions League (Vinicius Jr. dribla Julian Ryerson durante final da Champions League)

  • Kobel, goleiro do Borussia, defende chute durante final da Champions

    2/10 Kobel, goleiro do Borussia, defende chute durante final da Champions (Kobel, goleiro do Borussia, defende chute durante final da Champions)

  • Torcida do Borussia no estádio da final da Champions, em Londres

    3/10 Torcida do Borussia no estádio da final da Champions, em Londres (Torcida do Borussia no estádio da final da Champions, em Londres)

  • Dani Carvajal cabeceia para marcar 1º gol da partida na final da Champios League

    4/10 Dani Carvajal cabeceia para marcar 1º gol da partida na final da Champios League (Dani Carvajal cabeceia para marcar 1º gol da partida na final da Champios League)

  • Dani Carvajal comemora ao marcar 1º gol da partida na final da Champios League

    5/10 Dani Carvajal comemora ao marcar 1º gol da partida na final da Champios League (Dani Carvajal comemora ao marcar 1º gol da partida na final da Champios League)

  • Lance do gol de Vinicius Jr. na final da Champions League

    6/10 Lance do gol de Vinicius Jr. na final da Champions League (Lance do gol de Vinicius Jr. na final da Champions League)

  • Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024

    7/10 Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024 (Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024)

  • Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024

    8/10 Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024 (Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024)

  • Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024

    9/10 Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024 (Vinicius Jr. comemora após marcar segundo gol do Real Madrid na final da Champions League em 2024)

  • Marcel Sabitzer, do Borussia, lamenta derrota na Champions

    10/10 Marcel Sabitzer, do Borussia, lamenta derrota na Champions (Marcel Sabitzer, do Borussia, lamenta derrota na Champions)

