Real Madrid x Oviedo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Real Oviedo e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 24, às 16h30 (de Brasília), no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, pela segunda rodada da La Liga 2025/26 (Campeonato Espanhol). O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Recém-promovido à elite do futebol espanhol, o Oviedo começou a temporada com derrota por 2 a 0 para o Villarreal fora de casa e agora terá pela frente um dos candidatos ao título.
Do outro lado, o Real Madrid iniciou a competição com vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu. A estrela da estreia foi Kylian Mbappé, que assumiu a camisa 10 merengue, sofreu o pênalti e converteu a cobrança que garantiu os três pontos.
Prováveis escalações:
- Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondón, Hassan. Técnico: Luis Carrión.
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Onde assistir ao vivo o jogo Oviedo x Real Madrid hoje pela La Liga?
A partida entre Oviedo e Real Madrid, neste domingo, às 16h30, terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Como assistir online o jogo Oviedo x Real Madrid hoje?
Você pode assistir ao duelo entre Oviedo e Real Madrid também pelo Disney+.
