Real Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Real Madrid e Osasuna se enfrentam nesta terça-feira, 19 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol (LaLiga 2025/26). A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.

O Real Madrid chega ao confronto após ver sua estreia na competição ser adiada devido à disputa do Mundial de Clubes. Sob o comando do técnico Xabi Alonso, o time se reforçou com as chegadas de Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras e Dean Huijsen, além de contar com a presença de Vini Jr., que tem o Osasuna como uma de suas principais vítimas.

No entanto, o time terá alguns desfalques importantes para o duelo: Bellingham, Camavinga, Endrick e Mendy estão em processo de recuperação, enquanto Rudiger está suspenso.

Por outro lado, o Osasuna começa a temporada com um novo técnico. Alessio Lisci assume o comando da equipe após a saída de Jagoba Arrasate. Na temporada passada, o time terminou na parte intermediária da tabela e busca melhorar seu desempenho para tentar disputar uma vaga nas competições europeias. Para o jogo, o time de Pamplona não poderá contar com Yoldi, que ainda não foi inscrito na LaLiga.

Onde assistir ao vivo o jogo Real Madrid x Osasuna?

A partida entre Real Madrid e Osasuna, nesta terça-feira, 19 de agosto, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Como assistir online o jogo Real Madrid x Osasuna?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+ no aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Real Madrid x Osasuna: