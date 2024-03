Real Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

O Real Madrid e o Osasuna se enfrentam neste sábado, 16, às 12h15, no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona. A partida é válida pela 29º rodada do Campeonato Espanhol e terá transmissão do Star+.

O Osasuna está mantendo uma campanha estável no campeonato e ocupa a décima posição, somando 36 pontos. Até o início da 29ª rodada, a diferença para a Real Sociedad, que está na primeira posição dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias, era de sete pontos.

No entanto, a equipe enfrentou uma derrota por 2 a 0 para o Girona, fora de casa, interrompendo uma sequência de quatro jogos sem perder no Campeonato Espanhol.

Enquanto isso, o líder Real Madrid possui uma vantagem de sete pontos sobre o segundo colocado, o Girona, e oito pontos à frente do Barcelona, que está em terceiro. Além disso, a equipe vem de uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Celta de Vigo na última rodada e parece estar a caminho de mais um título na LaLiga.

Para o técnico Carlo Ancelotti, há boas notícias com os retornos de Carvajal e Mendy à equipe. No entanto, o meio-campista Bellingham permanece suspenso e será desfalque neste sábado.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid e Osasuna hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo deste sábado, às 12h15 , entre Real Madrid e Osasuna terá transmissão ao vivo no Star+.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho e Mendy; Luka Modric, Tchouaméni e Fede Valverde; Brahim Díaz, Rodrygo e Vinicius Junior.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Provável escalação do Osasuna

Sergio Herrera; Unai García, Alejandro Catena, Jorge Herrando e Jesus Areso; Jon Moncayola, Lucas Torró e Moi Gómez; Johan Mojica, Ruben García e Budimir.