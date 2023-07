Real Madrid x Manchester United hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Soccer Champions Tour

Real Madrid e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas segunda rodada da Soccer Champions Tour.

O clássico europeu contará com o brasileiro Vini Jr. em busca da segunda vitória na pré-temporada pelo Real Madrid. No último domingo, o clube venceu por 3 a 2, de virada, do Milan, uma partida especial para a estreia de Joselu, Brahim Díaz e Bellingham. Os gols, no entanto, foram de Valverde e Vini Jr.

Já o Manchester United também chega aos campos nesta noite com sede de vitória. O clube venceu o Arsenal por 2 a 0, com gols de Bruno Fernandes e Jadon Sancho. A partida foi para os Pênaltis, e terminou em 5 a 3.

Onde assistir ao vivo e qual horário do Real Madrid x Manchester United da Soccer Champions Tour hoje

O jogo deste domingo às 19h entre Real Madrid e Manchester United terá transmissão ao vivo na TNT Sports e HBO Max.

Como assistir o jogo do Real Madrid online?

