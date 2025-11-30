Real Madrid x Girona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Repórter
O Real Madrid visita o Girona neste domingo, 30 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).
Líder de La Liga com 32 pontos, o time merengue tenta retomar o caminho das vitórias após o tropeço da última rodada, quando empatou por 2 a 2 com o Elche fora de casa.
O técnico Xabi Alonso aposta na dupla Vinicius Júnior e Mbappé para manter a equipe no topo da tabela. No meio da semana, o Real Madrid venceu o Olympiacos por 4 a 3, na Grécia, pela Champions League, e chega com moral renovado.
O Girona, por sua vez, ocupa a zona de rebaixamento com 11 pontos. Após empatar com o Betis fora de casa por 1 a 1, a equipe comandada por Michel precisa reagir para não se complicar ainda mais na luta contra o descenso.
