Real Madrid x Girona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Partida entre Girona e Real Madrid será pela 14ª rodada da La Liga

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 07h42.

O Real Madrid visita o Girona neste domingo, 30 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Líder de La Liga com 32 pontos, o time merengue tenta retomar o caminho das vitórias após o tropeço da última rodada, quando empatou por 2 a 2 com o Elche fora de casa.

O técnico Xabi Alonso aposta na dupla Vinicius Júnior e Mbappé para manter a equipe no topo da tabela. No meio da semana, o Real Madrid venceu o Olympiacos por 4 a 3, na Grécia, pela Champions League, e chega com moral renovado.

O Girona, por sua vez, ocupa a zona de rebaixamento com 11 pontos. Após empatar com o Betis fora de casa por 1 a 1, a equipe comandada por Michel precisa reagir para não se complicar ainda mais na luta contra o descenso.

Como chegam os times?

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 32 pontos e tenta manter a vantagem sobre os concorrentes diretos. A equipe de Xabi Alonso, que empatou com o Elche na rodada passada, quer voltar a vencer para seguir na liderança de La Liga.

O Girona está na parte inferior da tabela e busca desesperadamente somar pontos. Com apenas 11 conquistados, o time catalão espera surpreender o líder e sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Girona e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

Girona (Técnico: Michel):

  • Gazzaniga; Martínez, Reis, Rincón e Moreno; Gil, Martín, Witsel, Ounahi e Tsygankov; Vanat.

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):

  • Lunín; Trent, Touchaméni, Carreras e Mendy; Güler, Ceballos e Valverde; Bellingham, Vinicius Júnior e Mbappé.
FutebolAgenda de jogosReal Madrid

