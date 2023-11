Real Madrid x Braga: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Real Madrid e Braga se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 17h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pela quarta rodada da Champions League.

Na liderança do grupo C, o Real Madrid encara o Braga mirando se isolar na primeira colocação. Os Merengues venceram a mesma equipe na rodada passada em Portugal e agora esperam repetir o triunfo diante do seu torcedor.

A esperança de gols está nos pés do inglês Jude Bellingam. O meia tem se destacado neste início de temporada e está na artilharia da La Liga com 10 gols, além de ter marcado três vezes na Champions.

Do outro lado, o Braga, espera vencer o poderoso Madrid para se manter na briga por uma classificação. A equipe é a terceira colocada do grupo, com três pontos a menos que o segundo, o Napoli.

Escalação do Real Madrid contra o Braga hoje

Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Fran García; Camavinga, Valverde e Modric; Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior

Escalação do Braga contra o Real Madrid hoje

Matheus; Josafat Mendes, José Fonte, Paulo Oliveira e Cristián Borja; Zalazar e Al-Musrati; Djaló, Bruma e Ricardo Horta; Simon Banza

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Braga hoje pela Liga dos Campeões

O jogo desta quarta-feira, às 17h, entre Real Madrid e Braga terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max

Como assistir o jogo Real Madrid x Braga online?

Você pode assistir a partida online pelo HBO Max.

Qual o próximo jogo do Real Madrid ?