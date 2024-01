Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horários e escalações pela final da Supercopa da Espanha

O Real Madrid e o Barcelona se enfrentam neste domingo, 14, às 16h, no King Saud University Stadium, em Riad, na Arábia Saudita. A partida é válida pela final da Supercopa da Espanha.

Ambas as equipes confirmaram suas classificações em confrontos desafiadores nas semifinais. O Real Madrid enfrentou reviravoltas e uma prorrogação para superar o Atlético de Madrid por 5 a 3, enquanto o Barcelona conquistou uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Osasuna.

A final reunirá os dois maiores campeões da competição. O Barcelona lidera com 14 títulos, inclusive o mais recente na última temporada, quando derrotou o próprio Real Madrid. O time da capital acumula 12 troféus, com a última conquista em 2022 diante do Athletic Bilbao.

Apesar da derrota em 2023, o Real Madrid detém um retrospecto favorável em finais de Supercopa contra o Barcelona, com seis vitórias contra duas do maior rival.

No encontro mais recente, ocorrido no final de outubro, o Barcelona saiu na frente, mas os merengues conseguiram uma virada, culminando com um gol de Bellingham nos minutos finais.

Provável escalação do Real Madrid

Kepa (Lunin); Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Modric; Bellingham; Vinícius Júnior e Rodrygo.

Provável escalação do Barcelona

​Peña; Koundé, Araujo, Christensen e Baldé; Sergi Roberto (Pedri), Gündogan e De Jong; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid pela final da Supercopa da Espanha?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid?

Você pode assistir a partida online no Star+.