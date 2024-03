Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Real Madrid e Athletic Bilbao: se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha). A partida é pela 30ª rodada da La Liga 2023/24 e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Real Madrid é favorito no confronto. Além de ocupar a liderança da La Liga, os merengues contam com um elenco mais robusto e jogam em seu estádio, ao lado de sua torcida. Vale dizer que o Real Madrid não sofre uma derrota para o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu há 19 anos, desde 2005. Desde a derrota, a equipe de Madrid acumulou 16 vitórias e 3 empates contra o Bilbao em seu próprio campo.

O Athletic Bilbao está em quarto lugar na tabela da La Liga, com 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Eles partem em busca de uma vitória no estádio merengue.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Athletic Bilbao hoje pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 16h , entre Real Madrid e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Vinícius Jr. joga hoje no Real Madrid?

O atleta não está na escalação do confronto contra o Athletic Bilbao. No último jogo da La Liga, realizado no último sábado, 16, o craque brasileiro levou o cartão amarelo. Portanto, está suspenso da partida deste domingo, 31.

O jogo deste domingo, às 16h, entre Real Madrid e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+

Provável escalação do Real Madrid

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Federico Valverde, Tchouameni e Toni Kroos; Jude Bellingham; Brahim Díaz e Rodrygo

Provável escalação do Athletic Bilbao

Unai Simón; De Marcos, Dani Vivian, Yeray Álvarez e Iñigo Lekue; Benat Prados e Dani Garcia; Iñaki Williams, Ohian Sancet e Nico Williams; Gorka Guruzeta